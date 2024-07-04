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Spor

Çaykur Rizespor'da hazırlıklar devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon çalışmalarına teknik direktör İlhan Palut yönetiminde devam ediyor.

IHA4 Temmuz 2024 Perşembe 14:43 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'da hazırlıklar devam ediyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Çaykur Rizespor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Mavi-yeşilliler, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde antrenman gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Kondisyon çalışmaları ile süren idman, çift kale maç ile son buldu. Rize ekibinin Erzurum kampı yarın sona erecek.

Yeşil-mavililer, yeni sezonun ikinci dönem hazırlıklarına 8-28 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da devam edecek.

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