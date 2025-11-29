İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Çaykur Rizespor'da İlhan Palut dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, istifa ettiğini açıkladı.

29 Kasım 2025 Cumartesi 17:17
Çaykur Rizespor'da İlhan Palut dönemi sona erdi
Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, Kayserispor maçının ardından görevinden ayrıldığını açıkladı.

İlhan Palut, "Maçı konuşmak istemiyorum. En azında kendim ve ekibim adına maç değerlendirmesi yapmak istemiyorum. 2.5 yıldır burada çalışıyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir kulüp. Çok iyi insanlar var. Artık geldiğimiz an itibarıyla hayatım boyunca bir görevde geri adım atmak hiç tarzım değil ama bu takıma yeni bir ses lazım. Bu takıma yeni dokunuşlar lazım. Belki başka başka oyuncuların sırtını daha sevgiyle okşamak lazım. Burada geçirdiğim her gün için vicdanım rahat ama bu takımın yeni bir nefese ihtiyacı var. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Bütün sorumluluk benim üzerimde. Kulübümüzün yöneticilerine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Kalbini kırdığım insanlar haklarını helal etsinler. Kulüpten müsaade almadan bu açıklamayı yapıyorum. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Son olarak sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Rizespor, ligde bu sezon 14 maçta 14 puan topladı.

Popüler Haberler
