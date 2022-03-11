Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

DHA 11 Mart 2022 Cuma 20:59 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 20:59

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeni ile çarşamba günü gittiği kentte, karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı. Zeytinburnu Uğur Tütün Eker Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen son antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ile süren antrenman, taktik çalışması ile son buldu. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-mavili ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Sakatlığı bulunan Umar kafileye dahil edilmezken, Gökhan Gönül'ün oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak.