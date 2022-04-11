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Spor

Çaykur Rizespor'da Kayserispor maçı mesaisi devam etti

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da maçın hazırlıkları sürdü.

DHA11 Nisan 2022 Pazartesi 21:32 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 21:32
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti.

Çaykur Rizespor, 15 Nisan Cuma günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Yeşil-mavili ekipte Carlos Ponck, Yusuf Sarı fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Sebastian Holmen ile Gökhan Akkan antrenmana katılmadı.

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