17 Şubat 2021 Çarşamba 19:33 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 19:33

İşte Sumudica'nın Sporx'e açıklamaları;

"İnsanlar beni sevsin ya da sevmesin, tüm dünyanın Sumudica ile ilgili doğru şeyleri bilmesini istiyorum. Gaziantep'ten ayrıldığımda takımı 1,5 yılın ardından 3. sırada bıraktım. Romanya'ya mental olarak iyileşmek için döndüm ve yaz aylarında kadar bir takım çalıştırmak istemiyordum. Son 11 yıldır her gün çalıştım, dinlenme şansı bulamadım. 2 günün ardından Rize ile 1,5 yıl sözleşme imzalamam için önemli insanlardan telefonlar almaya başladım. Güçlü bir kulüp olduğunu biliyordum, çalışma şartları iyiydi. Buraya geldikten sonra kariyerimde çok az gördüğüm şeylerle karşılaştım."

"BIRAKMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM..."



"6-7 oyuncumuz koronavirüstü ve 27 oyuncudan sadece 2 tanesi korona olmadı. İlk 11'i bile zor kuruyordum ki en iyi iki oyuncumuz da sakattı. Evimizdeki 2 maça takımı hazırladım ve Türkiye'ye geldikten sonra ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaştım, bir golümüz verilmedi. İlk 3 maçımda şansım böyle ilerledi. Erzurumspor maçında çok kötü oynadık, 6 ilk 11 oyuncumuz yoktu. Diğer maçları da adil şekilde kaybettik, onları tebrik ettim. Maçtan sonra kötü hissettim, tansiyonum çıktı, önemli bir şey değildi. Basın toplantısına gidemedim ki son 7-8 yıldır böyle bir şey olmamıştı. Oyuncularla konuştum ve bırakmak istediğimi söyledim."

"BAŞKANLA KONUŞTUM!"



"Yarıda bir takım aldık, farklı bir felsefesi olan bir takımı çalıştırmaya çalışıyoruz. 2 ay içinde 15 oyuncunun sözleşmesi bitecek, 22 oyuncudan 15'inin! Bazıları ile daha hiç görüşülmemiş, diğerleri de Türkiye'nin en üst liginde oynayabilecek seviyede değil. Motivasyonları yok, hiç böyle bir durumun içine girmemiştim. Başkanla konuştum ve ayrılık hakkında bir söz duymak istemediğini söyledi. 1,5 yıl kalacağımı, görevimi yapmaya çalıştığımı bildiğini söyledi. Bu takımdan ayrılmayacağım, sadece gönderildiğimde ayrılırım. Bu kararı oyuncularla verdim, benim yanıma geldiler ve benimle birlikte büyüyeceklerini hissettiklerini söylediler."

"YAZ AYINDA GÜÇLÜ BİR TAKIM YAPACAĞIZ"

"Ankaragücü'ne kaybedersek ayrılacağım doğru değil. 1,5 yıl kontratım var, devam edeceğim. Bu takımı ligde tutacağıma inanıyorum. Yaz aylarında yeniden güçlü bir takım yapmak ve üst sıralarda savaşmak istiyoruz. Küme düşersek de problem değil çünkü maç sonunda oyuncuların benim kalmam için yaptıkları nedeniyle çok etkilendim, son damlaya kadar savaşacağım. Eğer Türk pasaportu alırsam, 2. Lig'de de kalabilirim. Benim görevim kalarak onları tekrar lige çıkarmak olur. Ancak bu bürokrasiye bağlı. Ben kaçmayı düşünmüyorum."