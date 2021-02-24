İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2021 Çarşamba / 12 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1797
  • EURO
    8,7229
  • ALTIN
    415.484
  • BIST100
    1483.02
Spor

Çaykur Rizespor'da rakip Sivasspor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

DHA24 Şubat 2021 Çarşamba 20:04 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 20:04
ABONE OL

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra iki grup halinde devam etti. Önceki maçta oynayan futbolcular yenileme antrenmanı yaptı, diğer grup ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla antrenmana devam etti. Kaleciler takımdan ayrı olarak kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı. Son bölümde ise yeşil mavililer dar alanda pas çalışması ve çift kale maç yaparak antrenmanı bitirdi. Remy ve Donsah antrenmana katılmazken, Boldrin takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.