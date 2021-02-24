Çaykur Rizespor'da rakip Sivasspor

DHA 24 Şubat 2021 Çarşamba 20:04 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 20:04

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra iki grup halinde devam etti. Önceki maçta oynayan futbolcular yenileme antrenmanı yaptı, diğer grup ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla antrenmana devam etti. Kaleciler takımdan ayrı olarak kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı. Son bölümde ise yeşil mavililer dar alanda pas çalışması ve çift kale maç yaparak antrenmanı bitirdi. Remy ve Donsah antrenmana katılmazken, Boldrin takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı.