Çaykur Rizespor'da Samsunspor mesaisi devam ediyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 23 Şubat Cuma günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı.
Sakatlığı bulunan Janne-Pekka Laine'nin takımdan ayrı çalıştığı antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Rize temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 26 maçta 36 puan toplayarak 6. sırada yer aldı.