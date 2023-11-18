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Spor

Çaykur Rizespor'da Süper Lig mesaisi devam ediyor

Ligde istikrarı bir türlü yakalayamamış olan Çaykur Rizespor milli ara sonrası karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına teknik direktör İlhan Palut yönetiminde devam ediyor.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 15:17 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'da Süper Lig mesaisi devam ediyor
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşunun ardından taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Zeqiri, Mocsi, Varesanovic, Alikulov ile Eray Korkmaz katılmadı.

Rize temsilcisi, yarın Dinamo Batum ile Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da yapacağı hazırlık maçı ile çalışmalarını sürdürecek.

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