Çaykur Rizespor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı

DHA 17 Mart 2022 Perşembe 20:21 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 20:21

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor yarın sahasında lider Trabzosnpor'u konuk edecek. Yeşil-mavili ekip, maç öncesi son antrenmanını bugün Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 orta oyunu ve çift kale maçla devam etti. Taktik çalışmanın ardından antrenman sona erdi.

Kırmızı kart cezası bulunan Fabricio Baiano ve dünkü antrenmanda hafif şekilde sakatlanan Kubilay Kanatsızkuş, yarınki maç kadrosunda yer almazken, Kasımpaşa maçında sakatlanan Selim Ay'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.