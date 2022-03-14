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Spor

Çaykur Rizespor'da Trabzonspor maçı mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da maçın hazırlıkları devam etti.

IHA14 Mart 2022 Pazartesi 19:57 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 19:57
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 18 Mart Cuma günü Çaykur Didi stadyumunda oynanacak maç için Mehmet Cengiz tesislerinde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

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