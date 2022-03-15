Çaykur Rizespor'da Trabzonspor mesaisi devam etti

DHA 15 Mart 2022 Salı 20:15 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 20:15

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Çaykur Rizespor, Lig'in 30'uncu haftasında 18 Mart Cuma günü sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp, top kapm çalışmalarıyla sürdü. Kar yağışı altında gerçekeşen antrenman, teknik çalışması ile son buldu. Takım kaptanı Selim Ay, sakatlığından dolayı antrenmana çıkmazken, Holmen ve Eren de fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Yeşil-mavili ekip ligin ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor karşısında 2-1 mağlup olmuştu.