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Spor

Çaykur Rizespor'da yaprak dökümü! 3 futbolcu ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, 3 futbolcusu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

IHA20 Ocak 2024 Cumartesi 17:29 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'da yaprak dökümü! 3 futbolcu ile yollar ayrıldı
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Çaykur Rizespor, Alberk Koç, John Mary ve Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer döneminde 3 oyuncusu ile yollarını ayırdı. Yeşil-mavili ekip 31 Ocak 2020'de Menemenspor'dan Alberk Koç, 16 Şubat 2023'te Avispa Fukuoka'dan John Mary ve 12 Ocak 2023 tarihinde Ankaragücü'nden Sinan Osmanoğlu'nu kadrosuna katmıştı. Rize ekibi Alberk Koç, John Mary ve Sinan Osmanoğlu ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK ise söz konusu 3 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

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