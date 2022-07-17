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Spor

Çaykur Rizespor'da yeni sezon mesaisi devam ediyor

Önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde devam etti.

IHA17 Temmuz 2022 Pazar 19:48 - Güncelleme:
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Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonun hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa kamp Merkezi'nde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 orta oyunu ile devam eden taktik çalışması ile son buldu. Günün ikinci antrenmanında yeşil-mavililer taktik çalışması ve çift kale maç ile günü tamamladı.

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