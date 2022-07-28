İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2022 Perşembe / 29 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9099
  • EURO
    18,2604
  • ALTIN
    1008.8
  • BIST100
    2543.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor'da yeni sezon mesaisi devam ediyor
Spor

Çaykur Rizespor'da yeni sezon mesaisi devam ediyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürüyor.

IHA28 Temmuz 2022 Perşembe 20:11 - Güncelleme:
ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonun hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile son buldu. Günün ikinci antrenmanında ise 5'e 2 orta oyunu ile başlayan yeşil-mavililer çift kale maç ile günü sonlandırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.