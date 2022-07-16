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Spor

Çaykur Rizespor'da yeni sezon mesaisi sürüyor

Önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

IHA16 Temmuz 2022 Cumartesi 19:47 - Güncelleme:
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Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonun hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 orta oyunu ile devam eden idman pas çalışması ile son buldu. Günün ikinci antrenmanında yeşil-mavililer ısınma hareketleri ile başladı. Taktik çalışması yaparak günü tamamladı.

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