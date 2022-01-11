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Spor

Çaykur Rizespor'da Yusuf Sarı ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına başladı ve yeni transfer Yusuf Sarı takımla ilk antrenmanına çıktı.

DHA11 Ocak 2022 Salı 21:18 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 21:18
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Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Yeşil-mavili kulübün yeni transferi Yusuf Sarı ise takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Bir günlük aranın ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Kondisyon çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile son buldu. Trabzonspor'dan transfer edilen Yusuf Sarı, yeşil-mavili ekiple ilk kez bir antrenmanda yer aldı.

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