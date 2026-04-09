Çaykur Rizespor'dan Altin Zeqiri açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hücum oyuncusu Altin Zeqiri'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kulüp yönetim kurulu üyesi ve sağlık işleri sorumlusu Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Antrenman esnasında ayak bileği dönmesi sonucu sakatlanan oyuncumuz Altin Zeqiri'nin yapılan muayene ve kontrolleri sonucunda ayak bilek bağlarında yüksek derece zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Hasan Türüt, kesin durumu yapılacak ileri tetkikler sonucunda netlik kazanacak futbolcuya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

