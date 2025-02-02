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Spor

Çaykur Rizespor'dan arka arkaya paylaşımlar

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan ve iki kırmızı kart görerek 9 kişi kalan Çaykur Rizespor, maçın oynandığı esnada flaş bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi2 Şubat 2025 Pazar 21:43 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'dan arka arkaya paylaşımlar
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan ve iki kırmızı kart görerek 9 kişi kalan Çaykur Rizespor, maçın oynandığı esnada flaş bir paylaşımda bulundu.

Karadeniz ekibi, ilk yaptığı paylaşımda "bitti" ifadesini kullandı. Öte yandan karşılaşmanın ardından "Maç sonucu: atana kadar" paylaşımı yapıldı.

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