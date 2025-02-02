Çaykur Rizespor'dan arka arkaya paylaşımlar

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan ve iki kırmızı kart görerek 9 kişi kalan Çaykur Rizespor, maçın oynandığı esnada flaş bir paylaşımda bulundu.
Karadeniz ekibi, ilk yaptığı paylaşımda "bitti" ifadesini kullandı. Öte yandan karşılaşmanın ardından "Maç sonucu: atana kadar" paylaşımı yapıldı.
bitti... pic.twitter.com/DCpglb3mGx— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 2, 2025
Maç Sonucu: atana kadar. pic.twitter.com/mL4d5snUs4— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 2, 2025