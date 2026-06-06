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Spor

Çaykur Rizespor'dan Mithat Pala açıklaması: Transfer iddiaları yalanlandı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, son günlerde Mithat Pala hakkında ortaya atılan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 13:52 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'dan Mithat Pala açıklaması: Transfer iddiaları yalanlandı
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Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Mithat Pala hakkında son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu haber ve paylaşımların herhangi bir somut bilgiye dayanmadığı, kulübün bilgisi dışında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, Pala'nın Çaykur Rizespor Kulübü ile sözleşmesinin devam ettiği vurgulanarak, "Oyuncumuz ile ilgili yürüttüğümüz herhangi bir resmi transfer süreci bulunmamaktadır. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun, kulübümüz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında yer alan haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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