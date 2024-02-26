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Spor

Çaykur Rizespor'dan sakatlık açıklaması

Çaykur Rizespor'da, sakatlığı bulunan Dal Varesanovic ve Janne-Pekka Laine'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 11:07 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'dan sakatlık açıklaması
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, sakatlığı bulunan Dal Varesanovic ve Janne-Pekka Laine'nin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Yeşil-mavili kulübün yazılı açıklamasında görüşlerine yer verilen kulüp asbaşkanı ve sağlık komisyonu başkanı Hasan Türüt, 23 Şubat Cuma günü oynanan Yılport Samsunspor maçında aldığı darbe sonucu sakatlanan Varesanovic'in yapılan tetkiklerinde yüzündeki zygomatic kemikte (elmacık kemiği) kırık tespit edildiğini belirterek, futbolcunun 4-6 hafta maskeyle antrenman yapıp maç oynayabileceğine karar verildiğini bildirdi.

Türüt, Janne-Pekka Laine'ye ise travmatik pnömotoraks tanısı konduğunu ifade ederek, 11 Ocak Perşembe günü ameliyat edilen oyuncunun tedavisinin devam ettiğini, tahmini geri dönüş süresinin 3-6 hafta olarak öngörüldüğünü kaydetti.

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