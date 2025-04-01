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Spor

Çaykur Rizespor'dan sakatlık açıklaması! İşte Rachid Ghezzal'ın son durumu

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor Rachid Ghezzal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Oyuncunun sol ön üst adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu.

AA1 Nisan 2025 Salı 17:09 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'dan sakatlık açıklaması! İşte Rachid Ghezzal'ın son durumu
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Çaykur Rizesporlu futbolcu Rachid Ghezzal'ın sol ön üst adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu.

Kulübün sağlık komisyonu başkanı Hasan Türüt, Cezayirli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Türüt, açıklamasında "Cumartesi günü yapılan antrenman esnasında sakatlanan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan muayene ve MR kontrolleri sonucunda sol ön üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

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