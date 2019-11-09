Çaykur Rizespor'dan tek kurşun

Rizespor'a galibiyeti getiren golü, 26. dakikada Abarhoun kaydetti.

Yeşil - mavili takımda kaleci Gökhan Akkan'ın sakatlığı dolayısıyla maça ilk 11'de başlayan Tarık Çetin, 54. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor, bu galibiyetle nefes aldı ve puanını 14'e yükseltti. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor, milli ara sonrasında Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

RİZE KALESİ, DUVAR OLDU! 6 NET KURTARIŞ...

Kırmızı kartın ardından Oğılcan Çağlayan'ın yerine oyuna giren kaleci Zafer Görgen, 6 net kurtarış yaparak, yeşil - mavili takımın galibiyetinde büyük rol oynadı. Bu sezon ilk maçına çıkan 19 yaşındaki kaleci, performansıyla beğeni topladı.