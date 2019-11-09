23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Çaykur Rizespor'dan tek kurşun

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rizespor'a galibiyeti getiren golü, 26. dakikada Abarhoun kaydetti.

Yeşil - mavili takımda kaleci Gökhan Akkan'ın sakatlığı dolayısıyla maça ilk 11'de başlayan Tarık Çetin, 54. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor, bu galibiyetle nefes aldı ve puanını 14'e yükseltti. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor, milli ara sonrasında Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

RİZE KALESİ, DUVAR OLDU! 6 NET KURTARIŞ...

Kırmızı kartın ardından Oğılcan Çağlayan'ın yerine oyuna giren kaleci Zafer Görgen, 6 net kurtarış yaparak, yeşil - mavili takımın galibiyetinde büyük rol oynadı. Bu sezon ilk maçına çıkan 19 yaşındaki kaleci, performansıyla beğeni topladı.

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

2 bin 400 yıllık mezar odası, fabrikada korunuyor

2 bin 400 yıllık mezar odası, fabrikada korunuyor

MİT ve Jandarmadan hava destekli operasyon

MİT ve Jandarmadan hava destekli operasyon

Başkan Erdoğan'dan '10 Kasım' mesajı

Başkan Erdoğan'dan '10 Kasım' mesajı

Bahçeli: Türkiye bugün çok daha güçlü ve dik duruşludur

Bahçeli: Türkiye bugün çok daha güçlü ve dik duruşludur

Gaziantep FK-Galatasaray CANLI TAKİP

Gaziantep FK-Galatasaray CANLI TAKİP

Youtube ve Facebook ihbarcının kimliğini gizleyecek

Youtube ve Facebook ihbarcının kimliğini gizleyecek

Türkiye pazarını franchise ile yokluyorlar

Türkiye pazarını franchise ile yokluyorlar

Klip çekimi için eline aldığı yılan Amerikalı Rapçiyi ısırdı

Klip çekimi için eline aldığı yılan Amerikalı Rapçiyi ısırdı
 

POPÜLER HABERLER

Atatürk´ün daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı

Atatürk´ün daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Son 100 yılda hayatımızda neler değişti

Son 100 yılda hayatımızda neler değişti

Soğuk Savaşın sembolüydü... Yıkılışının 30. yıl dönümü

Soğuk Savaşın sembolüydü... Yıkılışının 30. yıl dönümü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA