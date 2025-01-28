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Spor

Çaykur Rizesporlu Anıl Yaşar'ın yeni adresi 1.Lig oldu

Çaykur Rizespor, oyuncusu Seyfettin anıl Yaşar'ın sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiralandığını duyurdu.

IHA28 Ocak 2025 Salı 19:49 - Güncelleme:
Çaykur Rizesporlu Anıl Yaşar'ın yeni adresi 1.Lig oldu
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Çaykur Rizesporlu oyuncu Seyfettin Anıl Yaşar, Esenler Erokspor'a kiralandı.

Çaykur Rizespor, oyuncusu Seyfettin anıl Yaşar'ın sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiralandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Seyfettin Anıl Yaşar'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1.Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Futbolcumuz resmi imzanın atılması için İstanbul'a gitmiştir. Yeni mücadelesinde Anıl'a sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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