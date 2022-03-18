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Spor

Çaykur Rizesporlu taraftarlar kar temizliği için sahaya indi

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'un evinde Trabzonspor'u konuk edeceği maç öncesi stadın zeminindeki kar küreme çalışmalarına taraftarlar da yardımcı oldu.

DHA18 Mart 2022 Cuma 19:39 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 19:39
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Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nun zemininde kar küreme çalışmalarına sahaya inen yeşil-mavili taraftarlar da destek verdi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda kar temizleme çalışmalarına taraftarlarda destek verdi. Sahaya inen yeşil-mavili taraftarlar ellerinde küreklerle kar küreyerek görevlilere yardımcı oldu. Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan ile asbaşkan Yılmaz Zehiroğlu da kar temizleme çalışmalarına katıldı. Saha kısa sürede temizlenerek maç oynanmaya hazır hale getirildi.

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