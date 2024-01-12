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Spor

Çaykur Rizespor'un 20. hafta rakibi Adana Demirspor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Müsabaka yarın saat 20.00'de başlayacak.

AA12 Ocak 2024 Cuma 12:07 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'un 20. hafta rakibi Adana Demirspor
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

Mücadele, Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Ligde son olarak sahasında Beşiktaş'a 4-0 yenilen Rize temsilcisi, 29 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da Asya Kupası nedeniyle Özbekistan Milli Takımı'nda olan Khusniddin Alikulov ile sakatlığı bulunan Sinan Osmanoğlu ve Janne-Pekka Laine kadroda yer alamayacak.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını akşam saatlerinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazanmıştı.

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