İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2025 Cumartesi / 2 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5258
  • EURO
    37,9814
  • ALTIN
    3349.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Çaykur Rizespor'un konuğu Alanyaspor

Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Alanyaspor ile karşılaşacak.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 12:11 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'un konuğu Alanyaspor
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Çaykur Rizespor, 9 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 30 puanla ligde 11'inci sırada bulunuyor, Alanyaspor ise 31 puanla 10. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor, ligin ilk devresinde deplasmanda rakibine 1-0 yenilmişti.

Yeşil-mavililer, son hazırlığını bugün yaparak maç saatini bekleyecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.