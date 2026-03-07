İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Çaykur Rizespor'un konuğu Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, yarın sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

AA7 Mart 2026 Cumartesi 12:47 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'un konuğu Antalyaspor
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Ligde geride kalan bölümde 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan yeşil-mavili ekip, topladığı 27 puanla 10. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor, rakibini deplasmanda 5-2 yenmişti.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Halil Dervişoğlu ile sakatlığı bulunan Alikulov yarınki maçta forma giyemeyecek.

