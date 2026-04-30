İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1913
  • EURO
    52,925
  • ALTIN
    6730.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Çaykur Rizespor'un konuğu Konyaspor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 13:11 - Güncelleme:
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.

Ligde çıktığı 31 müsabakada 9 galibiyet, 10 beraberlik, 12 yenilgi yaşayan yeşil-mavili ekip, hanesine yazdırdığı 37 puanla 9'uncu sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibinde, kart cezalısı Mihaila'nın yarınki maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta rakibiyle 1-1'lik skorla berabere kalmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kiralık sosyal konut projesi başlıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.