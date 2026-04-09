Spor

Çaykur Rizespor'un konuğu Samsunspor

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor bugün sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

HABER MERKEZİ9 Nisan 2026 Perşembe 11:01
Çaykur Rizespor'un konuğu Samsunspor
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta bugün Çaykur Rizespor ile Samsunspor kozlarını paylaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de 27 maçta 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, topladığı 36 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ligde üst üste iki haftadır kaybeden Çaykur Rizespor 30 puana sahip.

İki takım arasında ilk yarıda Samsun'da oynanan müsabaka 1-1 berabere tamamlanmıştı.

Samsun ekibinde sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Celil Yüksel, Lubomir Satka, Bedirhan Çetin ile sarı kart cezalısı Emre Kılınç, Çaykur Rizespor maçında görev yapamayacak.

Samsun ekibinde kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham'ın 3'er sarı kartı bulunuyor.

Bu futbolcular, Çaykur Rizespor maçında sarı kart görmeleri halinde hafta sonu oynanacak ikas Eyüpspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

