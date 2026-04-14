İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7428
  • EURO
    52,8274
  • ALTIN
    6877.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor'un Recep Uçar ile yükselişi devam ediyor!
Çaykur Rizespor'un Recep Uçar ile yükselişi devam ediyor!

Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde son haftalarda yükselişini sürdürüyor. Yeşil mavililer son son 7 hafta 5 kez kazandı.

TRT Spor14 Nisan 2026 Salı 13:55 - Güncelleme:
ABONE OL

Çaykur Rizespor yükselen formunu sürdürüyor... Teknik Direktör Recep Uçar göreve geldikten sonra çıkışa geçen Karadeniz temsilcisi, bu sezon ilk kez önemli bir geri dönüşe imza attı.

Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 23'üncü dakikada yediği golle 1-0 geriye düşen mavi yeşilliler sonradan açıldı.

Rize ekibi 79 ve 81'inci dakikalarda Kâzım Laçi ve Ali Sowe'nun golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Çaykur Rizespor böylece bu sezon ilk kez mağlup duruma düştüğü bir maçtan 3 puan çıkardı.

Mavi yeşilliler 22'nci haftada Natura Dünyası Gençlerbirliği mücadelesinin ardından çıkışa geçti. Karadeniz temsilcisi son 7 haftadan 5 galibiyet çıkardı.

Çaykur Rizespor bu dönemde Kocaelispor, Kasımpaşa ve Hesap.com Antalyaspor'u gol yemeden yenerken, Samsunspor'u da 4-1 mağlup etti.

Son olarak Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1'le geçen Recep Uçar'ın öğrencileri, başarılı sonuçlarına bir yenisini ekledi.

22'nci haftada düşme hattının 3 puan üstünde bulunan mavi yeşilliler, 7 maç sonra tehlikeli bölgeyle arasındaki farkı 13'e çıkardı. 36 puanla 8'inci sıraya yükselen Çaykur Rizespor, Cuma günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.