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Spor

Çaykur Rizespor'un Süper Lig vizesi gelecek haftaya kaldı!

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın bu skorla tamamlanmasının ardından yeşil-mavili ekibin Süper Lig'e çıkmasının matematiksel olarak garantilenmesi haftaya oynanacak maçta belli olacak.

16 Mayıs 2023 Salı 20:51 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'un Süper Lig vizesi gelecek haftaya kaldı!
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Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Müsabakanın 19. dakikasında Emir Ortakaya'nın topu ağlara gönderdiği pozisyonda yardımcı hakem ofsayt kararı verirken, VAR'dan yapılan incelemenin ardından gol geçerlilik kazandı.

Göztepe'de ilk sarı kartını 48. dakikada gören Mamah, 85. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Maçın 90+4. dakikasında Çaykur Rizesporlu oyuncu Haqi Osman'ın topu filelere gönderdiği pozisyonda önce gol kararı veren hakem Suat Arslanboğa, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi. Suat Arslanboğa, gol kararını iptal ederek Çaykur Rizespor lehine penaltı kararı verdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Suat Arslanboğa, Aleks Taşcıoğlu, Nurettin Dinçer Demir

Göztepe: Arda Özçimen, Atınç Nukan, Arslanagic, Emir Ortakaya, Tarık Çamdal (Dk. 78 Uğur Kaan Yıldız), Mamah, Yalçın Kayan, Palmer (Dk. 79 Hikmet Çiftçi), İsmail Köybaşı, Ngalina (Dk. 64 Aliou Traore), Kvasina

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Oğuz Ceylan (Dk. 61 Mithat Pala), Bahadır Öztürk, Sinan Osmanoğlu, Emirhan Topçu (Dk. 61 Alberk Koç), Amilton, Ogün Özçiçek, Alper Potuk (Dk. 77 Koray Altınay), Benhur Keser, Olawoyin (Dk. 71 Haqi Osman), John Mary (Dk. 61 Kubilay Kanatsızkuş)

Goller: Dk. 19 Emir Ortakaya, Dk. 24 ve 58 İsmail Köybaşı (Göztepe), Dk. 43 John Mary, Dk. 86 Alberk Koç, Dk. 90+10 Koray Altınay (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 85 Mamah (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 35 Ogün Özçiçek, Dk. 74 Alberk Koç, Dk. 90+7 Bahadır Öztürk, Dk. 90+11 Koray Altınay, Zafer Görgen (Maç bitiminde) (Çaykur Rizespor), Dk. 46 Ngalina, Dk. 90+3 Kvasina, Dk. 90+7 Emir Ortakaya, Dk. 90+9 İsmail Köybaşı, Palmer (Maç bitiminde) (Göztepe)

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