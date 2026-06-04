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Spor

Çaykur Rizespor'un yeni başkanı belli oldu

Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut'un aday olmaması üzerine seçime tek listeyle giren Ali Zeki Saruhan kulübün yeni başkanı oldu.

IHA4 Haziran 2026 Perşembe 16:32 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'un yeni başkanı belli oldu
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Çaykur Rizespor Kulübü'nün 95. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Rize'deki İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mevcut Başkan İbrahim Turgut'un aday olmadığı kongrede tek aday olan Ali Zeki Saruhan başkanlığındaki liste üyelerin onayını aldı. Başkanlığını Ali Zeki Saruhan'ın yaptığı listede Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Yusuf Ziya Alim, Ali Haydar Er, Hüsnü Kamil Bakır, Hasan Yavuz Bakır, Ahmet Taviloğlu, Yusuf Karaloğlu, Koray Kartal, Doç. Dr. Murat Can Pehlivanoğlu, Hüseyin Yangın, Cengiz Mataracı, Murat Artan, Ahmet Demirkan, Resul Çolak, Ümit Hüseyin Sarı, Sinan Mete, Mehmet Ali Karaca, Rıfat Demirkan isimleri yer aldı. Yedek yönetim kurulu ise Mehmet Kuruoğlu, Celil Reyhan, Erol Aykut, Salih Sami Atılgan, Mahmut Ziya Sarı, Nurullah Haşimoğlu, Ersin Kalender isimlerinden oluştu.

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