Çaykur Rizespor'un yeni başkanı belli oldu

Çaykur Rizespor Kulübü'nün 95. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Rize'deki İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mevcut Başkan İbrahim Turgut'un aday olmadığı kongrede tek aday olan Ali Zeki Saruhan başkanlığındaki liste üyelerin onayını aldı. Başkanlığını Ali Zeki Saruhan'ın yaptığı listede Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Yusuf Ziya Alim, Ali Haydar Er, Hüsnü Kamil Bakır, Hasan Yavuz Bakır, Ahmet Taviloğlu, Yusuf Karaloğlu, Koray Kartal, Doç. Dr. Murat Can Pehlivanoğlu, Hüseyin Yangın, Cengiz Mataracı, Murat Artan, Ahmet Demirkan, Resul Çolak, Ümit Hüseyin Sarı, Sinan Mete, Mehmet Ali Karaca, Rıfat Demirkan isimleri yer aldı. Yedek yönetim kurulu ise Mehmet Kuruoğlu, Celil Reyhan, Erol Aykut, Salih Sami Atılgan, Mahmut Ziya Sarı, Nurullah Haşimoğlu, Ersin Kalender isimlerinden oluştu.