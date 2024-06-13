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Spor

Çaykur Rizespor'un yeni yıldızı Giannis Papanikolaou

Çaykur Rizespor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

13 Haziran 2024 Perşembe 15:12 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'un yeni yıldızı Giannis Papanikolaou
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Süper Lig ekiplerinden Rizespor, orta sahasını Giannis Papanikolaou ile güçlendirdi.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, Polonya'nın Rakow Czestochowa forma giyen 25 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İşte Rizespor'un açıklaması:

"Çaykur Rizespor'umuz Polonya'nın Rakow Czestochowa takımından Giannis Papanikolaou'u kadrosuna kattı.

Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki Orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Yeni transferimiz Giannis Papanikolaou'a "hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz."

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