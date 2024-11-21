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Spor

ÇBK Mersin, Avrupa'da yoluna namağlup devam ediyor

FIBA Kadınlar EuroLeague 5. haftasında Çekya'nın Zabiny Brno takımını 64-45'lik skorla geçen ÇBK Mersin, Avrupa'da namağlup liderliğini sürdürdü. Akdeniz ekibinde Başantrenör Victor Lapena ve oyunculardan Iliana Rupert, galibiyeti değerlendirdi.

IHA21 Kasım 2024 Perşembe 19:31 - Güncelleme:
ÇBK Mersin, Avrupa'da yoluna namağlup devam ediyor
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FIBA Kadınlar EuroLeague 5. haftasında Çekya'nın Zabiny Brno takımını 64-45'lik skorla geçen ÇBK Mersin, Avrupa'da namağlup liderliğini sürdürdü.

FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu'nda mücadele eden ÇBK Mersin, Çekya'nın Zabiny Brno takımına karşı deplasmanda oynadığı mücadelede 64-45'lik skorla kazanmayı bildi. Karşılaşmada 13 sayı atan Karlie Samuelson, 4 ribaund, 2 asist ve 15 verimlilik puanı ile maçın en değerli oyuncusu seçilirken, Natasha Howard ise takım skoruna 21 sayı katkıda bulundu. ÇBK Mersin, aldığı bu galibiyetle Fransa temsilcisi Bourges, Yunan ekibi Olympiakos ve Çekya'dan Zabiny Brno'nun yer aldığı grupta 5 galibiyet ve 10 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

VİCTOR LAPENA: "RAKİBİN TÜM GÜÇLÜ YÖNLERİNİ DURDURMAYI BAŞARDIK"

Başantrenör Victor Lapena, takımın durumundan memnun olduğunu belirtti. Zabiny Brno karşısında inanılmaz bir savunma yaptıklarını dile getiren Lapena, "Rakibin tüm güçlü yönlerini durdurmayı başardık. Oyuncularımız her şeyini ortaya koydu. İnanılmaz bir takım çabasıydı. Çalışmaya devam etmeliyiz. Kayla Thornton ile daha fazla geçiş ve erken boş yutlarla oynamayı öğrenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

ILİANA RUPERT: "SAVUNMAMIZI SIKILAŞTIRMAYI BAŞARDIK"

Oyunculardan Iliana Rupert de Zabiny Brno maçında galibiyete ulaşmanın kendileri için önemli olduğunu ifade etti. İlk grup maçlarının sonunda namağlup olmanın kendileri için büyük bir hedef olduğunu vurgulayan Rupert, "En iyi hücum oyunumuzu oynamadık ama maçın anahtarlarından biri olan savunmamızı sıkılaştırmayı başardık ve bunu iyi uyguladık. Şimdi Euroleague'in bu ilk etabında namağlup kalmak ve ileride kendimizi harika bir konuma getirmek için sadece bir maçımız kaldı" şeklinde konuştu.

ÇBK Mersin, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 24 Ekim'de OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Euroleague'de ise 27 Ekim'de Olympiakos ile Servet Tazegül Spor Salonunda karşılaşacak.

  • ÇBK Mersin
  • Victor Lapena
  • Iliana Rupert
  • FIBA Kadınlar EuroLeague
  • Zabiny Brno

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