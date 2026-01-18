İSTANBUL 4°C / 1°C
Spor

ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı farklı geçti

ÇİMSA ÇBK Mersin, ikinci yarıdaki üstün oyunuyla Beşiktaş BOA'yı 76-45 mağlup ederek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

AA18 Ocak 2026 Pazar 19:38 - Güncelleme:
ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı farklı geçti
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Beşiktaş BOA'yı 76-45 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Kadir Giray Esen, Fatih Kurt

ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 2, Juskaite 12, Burke 14, Esra Ural Topuz 4, Vanloo 10, Ayşenaz Harma 2, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 8, Geiselsoder 7, Eslem Güler 3, Iagupova 12

Beşiktaş BOA: Gülşah Duman Bıçakçı, Pelin Bilgiç 6, Whitcomb 3, Fasoula 20, Fraser 9, İdil Saçalır 4, Özge Özışık, İlayda Güner, Toure 3

1. Periyot: 16-19

Devre: 33-33

3. Periyot: 54-43

Beş faulle oyundan çıkanlar: 34.45 Esra Ural Topuz (ÇİMSA ÇBK Mersin), 37.32 Whitcomb (Beşiktaş BOA)

