İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı geçerek yarı finale çıktı
ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı geçerek yarı finale çıktı

Normal süresi 86-86 biten mücadelede ÇBK Mersin, uzatmada Beşiktaş BOA'yı 99-95 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Mersin ekibi yarı finale yükseldi.

AA21 Mart 2026 Cumartesi 21:36
ABONE OL

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, normal süresi 86-86 tamamlanan mücadelede uzatma sonunda deplasmanda Beşiktaş BOA'yı 99-95 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükselen ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Aydın Karaçam, Haldun Çoban, Ömer Sarı

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 13, Meltem Yıldızhan 4, Whitcomb 12, Fasoula 25, Fraser 17, Okonkwo 8, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Özge Özışık 2, Toure 11

ÇİMSA ÇBK Mersin: Büşra Akbaş 12, Beren Burke 17, Esra Ural Topuz 18, Vanloo 13, Iagupova 15, Asena Yalçın 3, Sinem Ataş 10, Juskaite 5, Sventoraite 6

1. Periyot: 25-25

Devre: 46-45

3. Periyot: 66-70

Normal süre: 86-86

Beş faulle çıkan: 44.05 Esra Ural Topuz (ÇİMSA ÇBK Mersin)

ÖNERİLEN VİDEO

3 dakikada 22 milyon liralık vurgun: Altınlarını teslim aldı, ülkesine döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.