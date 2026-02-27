İSTANBUL 6°C / 4°C
Spor

ÇBK Mersin deplasmanda kazandı! Final için avantaj

Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda BLMA'yı 70-68 mağlup etti. Temsilcimiz rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

AA27 Şubat 2026 Cuma 00:14 - Güncelleme:
ÇBK Mersin deplasmanda kazandı! Final için avantaj
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda Fransa'nın BLMA takımını 70-68 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı, 4 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Palais des Sports de Lattes

Hakemler: Kirile Tvauri (Gürcistan), Skirmantas Letukas (Danimarka), Sara Mansson (İsveç)

BLMA: Lambert 2, Cisse 12, Rabot 5, Angloma 11, Breen 12, Hoppie, Pospisilova 11, Diallo 7, Bernies 8

Çimsa ÇBK Mersin: Juskaite 12, Allen 8, Geiselsoder 11, Burke 16, Iagupova 13, Büşra Akbaş 8, Asena Yalçın, Sinem Ataş, Sventoraite 2

1. Periyot: 21-20

Devre: 36-40

3. Periyot: 52-54

  • Kadınlar Avrupa Kupası
  • çbk mersin
  • blma

