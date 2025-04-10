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Spor

ÇBK Mersin, Euroleague'de yarı finale yükseldi

ÇBK Mersin, Basketbol FIBA Kadınlar Euroleague 6'lı Final'in çeyrek final maçında karşılaştığı Fransız ekibi Tango Bourges Basket'i 66-59 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 00:36 - Güncelleme:
ÇBK Mersin, Euroleague'de yarı finale yükseldi
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İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen Basketbol FIBA Kadınlar Euroleague 6'lı Final'in çeyrek final maçında Çimsa ÇBK Mersin, Fransız ekibi Tango Bourges Basket'i 66-59 yenerek yarı finale yükseldi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 5. dakikasını Tango Bourges Basket, 12-9 üstün geçti. Sert savunmasıyla Çimsa ÇBK Mersin'in skor üretmesini engelleyen Fransız ekibi, ilk periyodu 21-16 önde tamamladı.

İyi oyununu ikinci periyoda da taşıyan Tango Bourges Basket, 15. dakikayı 27-21 üstünlüğünü sürdürdü. Bu dakikadan sonra Howard, Samuelson ve Johannes'in sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayan ÇBK Mersin, çeyreğin bitimine 2 dakika kala 30-27 öne geçti. ÇBK Mersin, soyunma odasına 32-31 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başlarında iki takım da boyalı alanda sert savunma uygularken, 22. dakika Mersin ekibinin 37-33 üstünlüğüyle geçildi. Takımların karşılıklı skor bulduğu çekişmeli mücadelede son çeyreğe de 50-49 Çimsa ÇBK Mersin'in üstünlüğüyle girildi.

Final periyodunun ilk bölümünde yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen ÇBK Mersin karşısında üst üste basketler bulan Fransız ekibi, 34. dakikada 56-54 öne geçti. Ancak mücadeleyi bırakmayan ve etkili oyuncuları Carleton, Howard ve Anderson ile tekrar oyuna ağırlığını koyan Çimsa ÇBK Mersin, maçı 66-59 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Çimsa ÇBK Mersin, yarı finalde İspanya temsilcisi Valencia ile karşılaşacak. Müsabaka, 11 Nisan Cuma günü TSİ 21.30'da oynanacak.

Salon: Principe Felipe

Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Gintaras Maciulis (Litvanya)

Çimsa ÇBK Mersin: Anderson 12, Johannes 10, Carleton 12, Araujo, Rupert 6, Howard 15, Fauthoux, Samuelson 11

Tango Bourges Basket: Okonkwo 14, Astier 8, Diaby 10, Spanou 3, Duchet 12, Green 6, Filip 1, Guapo 5, Pouye

1. Periyot: 16-21

Devre: 32-31

3. Periyot: 50-49

  • ÇBK Mersin Basketbol
  • Kadınlar Euroleague
  • Tango Bourges Basket

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