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Spor

ÇBK Mersin evinde kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Nesibe Aydın'ı 87-76 yendi

AA29 Aralık 2024 Pazar 18:19 - Güncelleme:
ÇBK Mersin evinde kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı konuk etti.

Servet Tazegül Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 87-76 kazandı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Seda Esen, Burak Erkan

ÇBK Mersin: Howard 17, Anderson 11, Fauthox 8, Rupert 22, Pelin Derya Bilgiç 8, Asena Yalçın 8, Feride Şevval Akalan 8, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 3

Emlak Konut: Damla Gezgin 6, Wheeler 13, Wallace 4, Nared 21, Serfa 19, Merve Arı, Merve Uygül, Sevgi Tonguç 5, İlayda Güner 8

1. Periyot: 24-17

Devre: 52-36

3. Periyot: 71-56

  • ING Kadınlar Basketbol
  • Mersin Nesibe Aydın
  • ÇBK Mersin

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