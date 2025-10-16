İSTANBUL 19°C / 14°C
Spor

ÇBK Mersin evinde tek farkla kaybetti

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında konuk ettiği Fransız ekibi Basket Landes'e 70-69 mağlup oldu.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 22:11 - Güncelleme:
ÇBK Mersin evinde tek farkla kaybetti
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Fransa ekibi Basket Landes'e 70-69 yenildi.

Mersin ekibi, bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini aldı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Alin Faur (Romanya), Mikheil Vartanov (Gürcistan), Maden Lucic (Karadağ)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 20, Hayes 10, Burke 13, Razheva 8, Vanloo, Manolya Kurtulmuş, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş, Sinem Ataş 3, Geiselsoder 13, Asena Yalçın 2

Basket Landes: Wojta 9, Droguet 2, Djekoundade 3, Musa 7, Lacan 9, Macquet 9, Ewodo 9, Massey 10, Bussiere 12

1. Periyot: 19-18

Devre: 34-34

3. Periyot: 54-56

