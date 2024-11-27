ÇBK Mersin farklı kazanarak turladı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son hafta maçında ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Olympiakos takımını sahasında 87-58 yendi.
Mersin ekibi ikinci tura grup lideri olarak çıktı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Veronika Obertova (Slovakya), Milosav Kaludjerovic (Karadağ), Ivan Mijalkovski (Kuzey Makedonya)
ÇBK Mersin: Magarity 10, Fauthoux 8, Derin Yaya 2, Rupert 16, Samuelson 2, Howard 11, Asena Yalçın 3, Anderson 10, Şevval Akalan 5, Thomton 4, Araujo 14, Sinem Ataş 2
Olympiakos: Hempe 9, Raca 2, Lambert 14, Christinaki 20, Kollatou, Pilakouta 1, Syrra 1, Karlafti 9, Diela 2
1. Periyot: 20-14
Devre: 38-30
3. Periyot: 65-42