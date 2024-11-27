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Spor

ÇBK Mersin farklı kazanarak turladı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son haftasında sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk eden ÇBK Mersin, rakibini 87-58'lik skorla mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 22:44 - Güncelleme:
ÇBK Mersin farklı kazanarak turladı
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son hafta maçında ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Olympiakos takımını sahasında 87-58 yendi.

Mersin ekibi ikinci tura grup lideri olarak çıktı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Veronika Obertova (Slovakya), Milosav Kaludjerovic (Karadağ), Ivan Mijalkovski (Kuzey Makedonya)

ÇBK Mersin: Magarity 10, Fauthoux 8, Derin Yaya 2, Rupert 16, Samuelson 2, Howard 11, Asena Yalçın 3, Anderson 10, Şevval Akalan 5, Thomton 4, Araujo 14, Sinem Ataş 2

Olympiakos: Hempe 9, Raca 2, Lambert 14, Christinaki 20, Kollatou, Pilakouta 1, Syrra 1, Karlafti 9, Diela 2

1. Periyot: 20-14

Devre: 38-30

3. Periyot: 65-42

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