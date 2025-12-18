İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ikinci maçında konuk ettiği Romanya temsilcisi Rapid Bükreş'i 95-87 mağlup ederek adını sın 16 turuna yazdırdı.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 21:13 - Güncelleme:
ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Romanya temsilcisi Rapid Bükreş'i 95-87 yendi.

İlk maçı da kazanan Mersin ekibi, son 16 turuna yükseldi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Aleksandar Radonjic (Avusturya), Gilbert Hoxha (Arnavutluk), Elldin Uglari (Kosava)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 11, Juskaite 19, Geiselsoder 24 , Burke 23, Vanloo, Büşra Akbaş 8, Asena Yalçın 6, Sinem Ataş, Sventoraite 4

Rapid Bükreş: Cuic 27, Orban 8, Godri-Parau 12, Murray 15, Zivkovic 10, Ghizila 5, Bobar 10

1. Periyot: 24-27

Devre: 48-47

3. Periyot: 75-60

  • çimsa çbk
  • fiba kadınlar
  • mersin 16 turu

