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Spor

ÇBK Mersin final kapısını araladı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde ÇBK Mersin, konuk olduğu Beşiktaş BOA'yı 77-67 yenerek seride öne geçti.

27 Mart 2024 Çarşamba 20:21 - Güncelleme:
ÇBK Mersin final kapısını araladı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı deplasmanda 77-67 mağlup etti.

Mersin temsilcisi, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 29 Mart Cuma günü Mersin'de oynanacak.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orkun Yurttaş, Mesut Öztürk

Beşiktaş BOA: Lazic 7, Evans 19, Elif Bayram 13, Nogic 10, Li 15, Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu 3

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Williams 23, Mabrey 12, Araujo, Copper 24, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 9, Holingsvorth 2

1. Periyot: 19-19

Devre: 30-42

3. Periyot: 54-64

Beş faulle çıkan: 37.45 Asena Yalçın (ÇBK Mersin)

  • ÇBK Mersin
  • Beşiktaş BOA
  • Kadın Basketbol

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