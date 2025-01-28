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Spor

ÇBK Mersin, Fransa ekibini eli boş gönderdi

FIBA Avrupa Ligi 2. tur E Grubu altıncı ve son maçında sahasında Fransa ekibi Basket Landes'i konuk eden temsilcimiz ÇİMSA ÇBK Mersin, rakibini 74-67'lik skorla mağlup etti.

AA28 Ocak 2025 Salı 22:12 - Güncelleme:
ÇBK Mersin, Fransa ekibini eli boş gönderdi
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ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi 2. tur E Grubu altıncı ve son maçında Fransa temsilcisi Basket Landes'i 74-67 yendi.

Grubu lider bitirmeyi daha önce garantileyen ÇİMSA ÇBK Mersin, organizasyonda yarı final play-in oynayacak.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Yasmina Alcaraz (İspanya), Veronika Vavrova (Çekya)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Asena Yalçın 3, Fauthoux 13, Carleton 23, Araujo 1, Rupert 12, Anderson 2, Şevval Akalan 5, Derin Yaya, Sinem Ataş, Pelin Derya Bilgiç 15

Basket Landes: Pardon, Djekoundade 6, Djaldi-Tabdi 7, Geiselsoder 12, Slocum 16, Macquet 2, Ewodo 5, Bussiere 3, Lacan 5, Treffers 11

1. Periyot: 16-29

Devre: 40-48

3. Periyot: 56-53

  • ÇİMSA ÇBK Mersin
  • FIBA Avrupa
  • Basket Landes

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