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Spor

ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'e şans tanımadı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 74-61 mağlup etti. Seride durumu 2-0 yapan ÇBK Mersin, finale yükseldi.

AA4 Nisan 2025 Cuma 21:42 - Güncelleme:
ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'e şans tanımadı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 74-61 mağlup etti.

Seride durumu 2-0 yapan ÇBK Mersin, finale yükseldi.

ÇBK Mersin, finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Can Mavisu, Orkun Yurttaş, Münevver Özemre

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 10, Gökşen Fitik 9, Meltem Yıldızhan 8, Steinberga 9, Li 9, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ 3, Park 7, Derin Erdoğan 6

ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson 12, Carleton 25, Johannes 11, Rupert 4, McCowan 18, Asena Yalçın, Sinem Ataş 2, Pelin Derya Bilgiç 2

1. Periyot: 18-17

Devre: 29-34

3. Periyot: 49-61

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