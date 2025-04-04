ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'e şans tanımadı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 74-61 mağlup etti.
Seride durumu 2-0 yapan ÇBK Mersin, finale yükseldi.
ÇBK Mersin, finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Can Mavisu, Orkun Yurttaş, Münevver Özemre
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 10, Gökşen Fitik 9, Meltem Yıldızhan 8, Steinberga 9, Li 9, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ 3, Park 7, Derin Erdoğan 6
ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson 12, Carleton 25, Johannes 11, Rupert 4, McCowan 18, Asena Yalçın, Sinem Ataş 2, Pelin Derya Bilgiç 2
1. Periyot: 18-17
Devre: 29-34
3. Periyot: 49-61