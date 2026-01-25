İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

ÇBK Mersin, Kayseri deplasmanında farklı kazandı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 98-68 mağlup etti.

AA25 Ocak 2026 Pazar 19:21 - Güncelleme:
ÇBK Mersin, Kayseri deplasmanında farklı kazandı
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 68-98 yendi.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Furkan Keseratar, Haldun Çoban, Burak Pehlivan

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 19, Doğa Adıcan, Merve Arı 16, Merve Uygül 6, İdil Türk 3, Cansu Çolakoğlu 2, Özge Bilgin, Collier 16, Feray Dalkılıç 6

ÇİMSA ÇBK Mersin: Ayşenaz Harma 5, Büşra Akbaş 4, Asena Yalçın 11, Sinem Ataş 3, Juskaite 11, Sventoraite 8, Geiselsoder 14, Burke 11, Eslem Güler 11, Esra Ural Topuz 3, Iagupova 17

1.⁠ ⁠Periyot: 10 - 31

Devre: 27 - 53

3.⁠ ⁠Periyot: 49 - 77

  • Kadınlar Basketbol
  • çbk mersin
  • kayseri basketbol

