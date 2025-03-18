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Spor

ÇBK Mersin kupada turladı

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Çimsa ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsus Spor'u 98-71 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

AA18 Mart 2025 Salı 19:19 - Güncelleme:
ÇBK Mersin kupada turladı
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Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Çimsa ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsus Spor'u 98-71 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ozan Gönen, Özlem Yalman, Almina Kocabaş

İlkem Yapı Tarsus Spor: Heal 15, Elif Emirtekin 9, Büşra Akgün 14, Alleyne 28, Ceylin Beyza Altunpa 3, Ecem Erk, Nisa Yalçın 2, Nuran Tutsak, Havva Güngör Peker

Çimsa ÇBK Mersin: Howard 2, Fauthoux 9, Carleton 15, Sinem Ataş 16, Johannes 12, Asena Yalçın 7, Derin Yaya, McCowan 13, Pelin Derya Bilgiç 20, Beren Polen Höke, İkra Durmaz 4

1. Periyot: 18-21

Devre: 39-42

3. Periyot: 43-75

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