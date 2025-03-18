ÇBK Mersin kupada turladı

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Çimsa ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsus Spor'u 98-71 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ozan Gönen, Özlem Yalman, Almina Kocabaş
İlkem Yapı Tarsus Spor: Heal 15, Elif Emirtekin 9, Büşra Akgün 14, Alleyne 28, Ceylin Beyza Altunpa 3, Ecem Erk, Nisa Yalçın 2, Nuran Tutsak, Havva Güngör Peker
Çimsa ÇBK Mersin: Howard 2, Fauthoux 9, Carleton 15, Sinem Ataş 16, Johannes 12, Asena Yalçın 7, Derin Yaya, McCowan 13, Pelin Derya Bilgiç 20, Beren Polen Höke, İkra Durmaz 4
1. Periyot: 18-21
Devre: 39-42
3. Periyot: 43-75