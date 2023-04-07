İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2023 Cuma / 17 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2568
  • EURO
    21,0155
  • ALTIN
    1242.61
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, BOTAŞ'ı 93-65'lik skorla geçti
Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, BOTAŞ'ı 93-65'lik skorla geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi evinde BOTAŞ'ı 93-65'li skorla mağlup etti.

AA7 Nisan 2023 Cuma 20:41 - Güncelleme:
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, BOTAŞ'ı 93-65'lik skorla geçti
ABONE OL

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında BOTAŞ'ı 93-65 yendi.

Mersin ekibi, iki galibiyete ulaşacak takımın finale çıkacağı seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın devre arasında, iki takımın bazı yöneticileri arasında gerginlik yaşandı. Salonda görevli polis ve güvenlik görevlileri tarafları ayırdı.

İkinci maç, 9 Nisan Pazar günü Ankara'da oynanacak.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Önder Yılmaz, Mehmet Burak Anlatıcı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 5, Sinem Ataş 3, Williams 14, Hayes 16, Crvendakic 13, Gamze Takmaz 8, Özge Özışık 5, Gökşen Fitik 5, Cansu Köksal Öngüner 10, Esra Ural Topuz 14

BOTAŞ: Melis Gülcan 12, Sevgi Uzun 11, Sehernaz Çidal 4, Macaulay 9, Doyle 4, Saliha Mandıracı 2, Ayşegül Günay Aladağ 5, Hatice Pelin Gülçelik 7, Burcu Büyükayan 2, Meltem Avcı 6, Işılay Eğin 3

1. Periyot: 25-14

Devre: 52-32

3. Periyot: 71-51

  • ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
  • BOTAŞ
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.