ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi finale yükseldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, play-off çeyrek final ikinci maçında konuk olduğu Çankaya Üniversitesi'ni 120-61 yendi.
İlk maçta da rakibini 114-67 mağlup eden Mersin ekibi, seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
Salon: Ankara
Hakemler: Yiğit Gönültaş, Muhammed Murat Zafer, Metin Erol
Çankaya Üniversitesi: Zellous 6, Ayşe Cora 24, Gülse Uğur 7, Melike Yalçınkaya 5, Gizem Tüzün 2, İdil Türk 6, Sena Özekli 4, Melike Tuğba Oral 5, Aleyna Fatma Cengizhan 2
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Gökşen Fitik 8, Williams 10, Gray 8, Crvendakic 17, Gamze Takmaz 5, Özge Özışık 11, Cansu Köksal Öngüner 13, Sinem Ataş 30, Esra Ural Topuz 15
1. Periyot: 13-29
Devre: 35-61
3. Periyot: 45-92