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Spor

ÇBK Mersin'e galibiyet yetmedi

ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in turu rövanşında karşılaştığı Valencia Basket'i 92-77 mağlup etti. İlk maçta rakibine 89-57 kaybeden temsilcimiz yoluna 6'lı Final'de çeyrek finalde devam edecek.

IHA26 Şubat 2025 Çarşamba 22:03 - Güncelleme:
ÇBK Mersin'e galibiyet yetmedi
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ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in turu rövanş maçında İspanya'nın Valencia Basket ekibini 92-77 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı 89-57 kaybeden Mersin ekibi, 6'lı Final'de çeyrek finalde mücadele edecek.

Valencia Basket ise 6'lı Final'de yarı finale yükseldi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Viola Györgyi (Norveç), Silvia Marziali (İtalya), Kirile Tvauri (Gürcistan)

ÇBK Mersin: Howard 18, Fauthoux 7, Carleton 12, Araujo 16, Johannes 21, Anderson 7, Diallo 2, Asena Yalçın, Pelin Bilgiç 3, Sinem Ataş 6

Valencia Basket: Fingall 9, Romero 11, Fiebich 16, Lagupova 11, Alexander 12, Mavunga 10, Torrens 5, Casas, Vitola, Turner 3

1. Periyot: 21-15 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 41-34 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 66-60 (ÇBK Mersin lehine)

  • Mersin Basketbol
  • FIBA Avrupa Ligi
  • 6lı Final

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